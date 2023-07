Partita del Cuore per la Romagna su Italia 1 | la Nazionale Cantanti sfida un team allenato da Sacchi

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Giovedì 20 luglio su1 si terrà Ladelper la, a sostegno di chi è stato colpito dalla terribile alluvione di maggio. Si sfideranno lacapitanata da Enrico Ruggeri e una squadra di personaggi di spettacolo e sport, il Goldenper la, allenata da Arrigo. L’evento, condotto da Veronica Ruggeri, con la partecipazione di Max Angioni e Giuseppe Giacobazzi, si terrà allo stadio Romeo Neri di Rimini. La telecronaca della, che si svilupperà in quattro tempi da 20 minuti l’uno e avrà regole speciali inserite a sorpresa per influenzare il risultato finale, sarà affidata a Riccardo Trevisani e Massimo Callegari, a bordocampo Monica Bertini. Tra i ...

Il 26 luglio il prossimo incontro La trattativa per il rinnovocontratto collettivo nazionale dei 280mila bancari ècon la presentazione ufficiale all'Abi della piattaforma dei sindacati. ...Simile alla precedente offerta, il credito d'imposta sulle commissioni è sempre30% e consente pagamenti a distanza tramite link. Questa offerta è particolarmente adatta ai possessori di...Messaggi duri, che arrivano puntualmente al termine di ognipersa contro i favoripronostico, in larga parte da scommettitori delusi: 'Sei uno stupido figlio di... Spero che ti venga il ...

Da Bastianini a Rovazzi, ecco chi giocherà nella "Partita del Cuore" in aiuto alla Romagna alluvionata RiminiToday

"Nulla di cui stupirsi, da parte di un ex presidente del consiglio che, come Matteo Renzi, ormai ha più parlamentari che voti nel Paese e non ha più nulla da dire di sensato. All'ex 'Rottamatore', ...L'Agcom auspica una rapida soluzione della partita Tim. «L'azione del regolatore è stata fortemente condizionata dall'incertezza relativa alla possibile trasformazione (peraltro ancora in corso) degli ...