Paolo Noise svela il reale motivo per cui è stato costretto ad abbandonare l’Isola 17 | “Ci eravamo cucinati in spiaggia una pozione e…”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 19 luglio 2023)uno dei concorrenti più apprezzati di questa ultima edizione deldei Famosi. Sebbene la sua esperienza in Honduras sia terminata prima del previsto a causa di problemi di salute, il conduttore di Radio 105 è riuscito a fare breccia nel cuore di tantissimi telespettatori. Intervidal settimanale Novella, ha parlato di come è nata la sua partecipazione al reality: Non sonoio a convincere Marco Mazzoli a partecipare al. Lui voleva partecipare ma non da solo. Ciò su cui l’ho convinto io è stata l’idea di andare insieme e divertirci, un po’ sul modello Una Notte da Leoni: andiamo e dall’interno li prendiamo in giro tutti come si deve. E poi la voglia di far vedere che siamo due persone per bene e non solo i due animali dello ...