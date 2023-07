Paolo Borsellino | Giorgia Meloni | ' Io assente alla fiaccolata? Polemiche che fanno bene alla mafia'

(Di mercoledì 19 luglio 2023)è a Palermo per parteciparecommemorazione di, ucciso 31 anni fa insieme a 5 uomini della sua scorta. La presidente del Consiglio, per altri impegni, non ...

Giorgia Meloni è a Palermo per partecipare alla commemorazione di, ucciso 31 anni fa insieme a 5 uomini della sua scorta. La presidente del Consiglio, per altri impegni, non parteciperà alla consueta fiaccolata che la destra organizza in memoria del ...L'ex procuratore Pietro Grasso, in un'intervista a La Repubblica, nell'anniversario dell'uccisione diha toccato alcuni tra i temi più caldi dell'attualità politica. L'ex presidente del Senato ha iniziato dalla recente lettera di Marina Berlusconi che lamentava la persecuzione dei ...Leggi Anche Strage di Via d'Amelio, a Palermo il ricordo di- Mattarella: 'La Repubblica si inchina alla memoria' 'Polemiche inutili' 'Chi fa queste polemiche non aiuta le istituzioni. La mafia può contestare un governo che ha fatto tutto ...

Roma, 19 lug. (askanews) - La premier Giorgia Meloni alla caserma Lungaro di Palermo, sede del reparto Scorte della Polizia di Stato, ha deposto ...Meloni: “La lotta alla mafia è parte di noi” “La Repubblica si inchina alla memoria di Paolo Borsellino”. Queste le parole pronunciate dal presidente delle Repubblica Sergio Mattarella, nel giorno del ...