Paolo Borsellino | 31 anni fa la strage di via D’Amelio | ucciso con 5 agenti della scorta

A parte il fatto chestesso lo disse. Tu credevi veramente che potesse esserci un'escalation Non pensavi che con Falcone la misura fosse colma Quando in luglio salto in aria ...La premier Giorgia Meloni non andrà alla fiaccolata in onore die i cinque membri della sua scorta. Oggi ricorre l'anniversario della strage di via D'Amelio. La presidente del Consiglio alle 8.50 deporrà la corona nella davanti alla lapide in ...... Giorgia Meloni non parteciperà alla tradizionale fiaccolata organizzata dai movimenti di destra per commemorare la strage di via d'Amelio in cui persero la vita il giudicee cinque ...

Il duello tra Meloni e Schlein si trasferisce in via D’Amelio di Miriam Di Peri Teresa Leto, 28 anni, consigliera comunale con Giorgia Meloni alla fiaccolata del 2017 La premier… Leggi ...Nel giorno del 31esimo anniversario della Strage di Via D’Amelio, per Matteo Messina Denaro potrebbe arrivare la prima sentenza da detenuto. Ed è una sentenza che riguarda anche quello che è successo ...