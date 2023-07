Panettoni Balocco – Ferragni | ora nell’istruttoria dell’Antitrust ci sono anche le aziende dell’influencer

Leggi su open.online

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Un pandoro stopposo, che va di traverso, quello prodotto dain collaborazione con Chiara. L’Antitrust, che già aveva aperto un’istruttoria nei confronti dell’azienda dolciaria per pratica commerciale scorretta, ha coinvolto nel procedimentole società Fenice e TBS Crew, riconducibili all’influencer. Il fulcro della questione che si sviluppa attorno alla campagna di beneficienza denominata «Chiarainsieme per l’ospedale Regina Margherita di Torino», per la quale l’imprenditrice prestava la sua immagine facendola apparire sulle confezioni dei pandori, riguarda l’ammontare della donazione alla struttura, che sarebbe stato determinato in partenza, e non sulla base del numero di dolci venduti. Comprare questi pandori a prezzo maggiorato non contribuiva in alcun ...