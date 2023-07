(Di mercoledì 19 luglio 2023) Seconda vittoria per il Settebello ai Mondiali di Fukuoka. L’Italia ha passeggiato contro il Canada, dominando l’incontro, chiuso con un comodo successo per 24-6. Partita mai in discussione, con gli azzurri che hanno avuto solo un momento di leggerezza nel terzo quarto, come ha poi evidenziatoai microfoni di Rai Sport: “Abbiamo preso qualche gol di troppo nel terzo tempo, tre con la zona M. Siamo entrati un po’ troppo rilassati e noi non ce lo possiamo permettere.il punteggio è largo e non hai la pressione del risultato, devi avere quella di fare le cose bene nel dettaglio, altrimenti non serve a nulla la partita dal punto di vista della progressione nel gioco e della continuità”. Prosegue il CT azzurro nell’analizzare un match che va oltre il risultato: “Oggi ...

... partita valevole per il gruppo B dimaschile dei Mondiali di Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Il Settebello di......torna in acqua per la sua seconda gara al Mondiale didi Fukuoka domani alle ore 2 contro il Canada in una gara da non sbagliare per i ragazzi diCampagna. Ore 2...Fari puntati sul Settebello diCampagna, impegnato contro il Canada, senza dimenticare i ... italiani in gara mercoledì 19 luglio 2.00maschile ITALIA - Canada (Gruppo B) 2.00 - 4.45 ...

Pallanuoto, Sandro Campagna: "Ottimo approccio. Queste partite servono per farsi trovare pronti quando ci sarà la battaglia" OA Sport

Il Settebello si prende la seconda vittoria ai Mondiali di Fukuoka. Davvero tutto facile per per gli azzurri, che dominano contro il Canada per 24-6, bissando il successo contro la Francia. Un match m ...Pronostici Mondiali 2023 Pallanuoto. Solo la Spagna è davanti al Settebello nelle quote antepost per la vittoria finale del mondiale.