Palazzo di Londra causò danno da 189 milioni Ma Becciu si proclama innocente

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Nel processo per l'operazione immobiliare della Segreteria di Stato durissima requisitoria del promotore di giustizia contro il cardinale

L'operazione che ha portato all'acquisto deldi'ha determinato un danno alla Segreteria di Stato, e dunque alla Santa Sede, che va da 139 milioni a 189 milioni di euro'. Lo ha detto il promotore di giustizia vaticano, Alessandro ...L'operazione che ha portato all'acquisto deldi'ha determinato un danno alla Segreteria di Stato, e dunque alla Santa Sede, che va da 139 milioni a 189 milioni di euro'. Lo ha detto il promotore di giustizia vaticano, Alessandro ...Ildiè stata una sua operazione, ha preso le mosse da lui: la cosa migliore in quel momento era dimostrare di aver fatto un buon affare, e ci voleva qualcuno che ci mettesse la faccia"...

Processo in Vaticano: Diddi, "compravendita Palazzo di Londra ... Servizio Informazione Religiosa

"Il cardinale Becciu ha pensato che per lui la cosa migliore fosse non difendersi nel processo, ma dal processo. Per lui la migliore difesa era attaccare quelli che rappresentavano l'autorità giudizia ...L'operazione che ha portato all'acquisto del Palazzo di Londra "ha determinato un danno alla Segreteria di Stato, e dunque alla Santa Sede, che va da 139 milioni a 189 milioni di euro". Lo ha detto il ...