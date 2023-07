Paese rimane senza medico | una dottoressa | Posso dare io una mano Ma la domanda viene rigettata

La dottoressa pistoiese Lippi era stata 'contattata' con l'intenzione di sopperire al vuoto che si è venuto a creare nelle ultime settimane a Marliana. L'Azienda sanitaria ha aperto un bando. Il ...... ma lei ha risposto che'riservato'. Inoltre, sebbene sia già stata effettuata una ... che dovrebbe essere rilasciata daldell'UE da cui proviene la persona assunta, la Commissaria ha ...... l'impatto del vaccino sulle donne in gravidanza e se viene escreto nel latte materno... È interessante notare che SKYCovion non ha ricevuto finora l'approvazione da nessun altro...

Paese rimane senza medico, una dottoressa: “Posso dare io una ... LA NAZIONE

La dottoressa pistoiese Lippi era stata "contattata" con l’intenzione di sopperire al vuoto che si è venuto a creare nelle ultime settimane a Marliana. L’Azienda sanitaria ha aperto un bando. Il sinda ...Talim, la prima tempesta della stagione che ha colpito il Vietnam settentrionale al confine con la Cina, si è indebolita in una depressione tropicale, come riferito dal quotidiano Vietnam Plus. (ANSA) ...