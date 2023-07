Padovan | «Morata? Qualità | prezzo e serietà ma lo vedo poco da Inter!»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 19 luglio 2023)si esprime sull’eventuale acquisto da parte dell’Inter di Alvaro. Pur apprezzando il calciatore, il giornalista non è convinto del trasferimento in nerazzurro. Poi un pensiero anche sull’eventuale sostituto. PROFILO – Giancarlodice la sua sui nomi che l’Inter ha aggiunto alla lista per sistemare l’attacco. Intervenuto nella trasmissione “Speciale Calciomercato” di Sky Sport 24, il giornalista dichiara: «Perché tutti vogliono Alvaro? Per la, per la conoscenza del campionato, delle squadre italiane, per l’età e la. Lui è uno che, anche se finisce momentaneamente in panchina, non crea problemi. È un giocatore che sa fare tante cose, anche la prima punta. Tutte queste cose messe insieme lo fanno desiderare da molti. Poi ...