Pace fiscale | Forza Italia si schiera con Salvini Tajani | Nostra proposta fin dalla scorsa legislatura

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Matteotrova un importante alleato nella sua battaglia per la. Dopo i dubbi espressi da Fratelli d'arriva il sostegno pieno di. Antonio, segretario degli azzurri, vicepremier e ministro degli Esteri, afferma ad Affarni.it: "Laè unadifin. Non si Segui su affarni.it

. Per i Comuni che per la riscossione si sono avvalsi di Equitalia (ora Agenzia delle entrate - riscossione, ADER), non c'è stata la possibilità di scegliere se rottamare o meno i propri ...Nel frattempo, Salvini continua a parlare della "" e dei "cittadini ostaggio dell'Agenzia delle Entrate", con il supporto del vice ministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, ...L'esecutivo cita espressamente la "" a pagina 5 del programma Per l'Italia, accordo quadro per un governo di centrodestra, dove si parte dal "saldo e stralcio" (cioè dalla rottamazione ...

Salvini lancia la “pace fiscale” per 15 milioni di italiani Il Sole 24 ORE

Roma, 19 lug - "La pace fiscale è una proposta di Forza Italia fin dalla scorsa legislatura. Non si tratta di un condono, al quale siamo contrari per rispetto a chi paga le tasse. Si tratta di una sor ...Matteo Salvini trova un importante alleato nella sua battaglia per la pace fiscale. Dopo i dubbi espressi da Fratelli d'Italia arriva il sostegno pieno ...