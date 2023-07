Ovviamente falso Meloni | basta una frase | Nel nome di Paolo | sinistra travolta

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Una lettera al Corriere della Sera per allontanare polemiche e strumentalizzazioni. Giorgia, nel giorno dell'anniversario della strage di via D'Amelio, in cui il 19 luglio del 1992 morirono il magistratoBorsellino e 5 agenti della sua scorta, se mai ce ne fosse stato bisogno ribadisce che "l'impegno antimafia non si esaurirà mai", perché "la lotta alla mafia è parte di noi, è un pezzo fondante della nostra identità, è la questione morale che orienta la nostra azione quotidiana". La premier non parteciperà alla fiaccolata organizzata da Fratelli d'Italia. "Come ogni anno, sarò anche questa volta a Palermo per rendere omaggio alla loro memoria e rinnovare il mio impegno personale, e quello di tutto il Governo, contro le mafie - spiega al Corriere -. Presiederò il Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza per fare il punto sul lavoro ...