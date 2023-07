Outfit e tagli capelli | la gonna lunga di Elena Santarelli e la chioma liscia

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Laè sempre molto gettonata e ultimamente è stata indossata anche da. Inoltre si può copiare anche il suolunghi. Entrambe le proposte sono ideali per avere uno stile molto femminile. Adesso è arrivato il momento più indicato per scoprire tutte le ultime novità dell'estate 2023. Tendenzefine estate 2023ha sfoggiato una canotta di colore beige. E' un modello aderente, molto scollato e con le spalline sottili. La showgirl ha abbinato unae questa è la vera protagonista dei prossimi mesi. Il capo è a vita alta e la lunghezza arriva oltre le caviglie. Laè molto vaporosa, per essere molto più pratica da portare. Il capo in ...