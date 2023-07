Ostia Antica – Scontro frontale | muore una donna

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Grave incidente stradale a, intorno alle 10.30 di oggi, mercoledì. Una Panda, con a bordo unadi 69 anni e la figlia di 49 si è scontrata frontalmente con una Bmw che procedeva in senso inverso al chilometro 22 della Via del Mare. Per lanon c’è stato niente da fare, altro che registrarne il decesso. La figlia è stata portata in ospedale con ferite gravissime. Anche il conducente della Bmw, un uomo di 61 anni, è rimasto ferito nell’incidente, ma in misura meno grave. Altre due vetture sono state coinvolte nello, in modo meno grave. Sull’incidente indaga la polizia locale, intervenuta insieme a un’ambulanza del 118.

Incidente mortale questa mattina sulla via del Mare, a ridosso dello svincolo per. Nello scontro intorno alle 10,20 sono rimaste coinvolte due auto. A perdere la vita è stata una donna di 69 anni che si trovava a bordo di una Panda, sul lato passeggero. Sul posto sono ...Sul palco nato nel 2001 sul litorale di Roma, nella sua arena a cielo aperto e in riva al mare, tra gli scorci pasoliniani e a pochi passi dal Borgo di, Teatri d'Arrembaggio proporrà 8 ...'Chiamiamolo un abbraccio'. Un abbraccio sotto forma di concerto da Amedeo Minghi a Roma, la sua città, dove non cantava da quattro anni. L'appuntamento è per venerdì al teatro romano di, prima tappa del tour estivo. Fior da fiore, l'antologia è ricchissima: '1950', 'La vita mia', 'L'immenso', 'Vattene amore', 'Cantare è d'amore'. Minghi, romano de' Roma. 'Nato al ...

Ostia Antica, investito dall’autobus: pedone in fin di vita (VIDEO) Canale Dieci

Ancora un incidente mortale a Roma. Una donna ha perso la vita in uno scontro frontale che ha visto coinvolte anche altre due vetture. Lo schianto all'altezza del chilometro 22 della via del Mare, a ...Ancora un grave incidente a Ostia questa mattina, mercoledì 19 luglio, sulla via del Mare. Verso le 10.30 i residenti del litorale hanno assistito a un grave incidente in zona Ostia Antica che sta mom ...