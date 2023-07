Ospedali sicuri sul litorale | la Regione investe quasi 400 milioni di euro | ecco dove

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Roma – Obiettivo primario: sicurezza. E’ questo uno dei presupposti con cui la Giunta regionale guidata da Francesco Rocca ha deliberato il Piano investimenti in edilizia sanitaria. Ed è proprio all’interno del Piano che la Pisana ha deciso d’investire400diper l’adeguamento dei sistemi anti-incendio all’interno degli, tra cui molti dellaziale. E’ tutto messo nero su bianco “Interventi anti-incendio SCIA 2026/2029?, che specifica come i fondi saranno ripartiti tra il 2026 ed il 2029. “Sesse accadere qualche tragedia per alcuni difetti nei sistemi anti-incendio, non me lo perdonerei mai” ha detto Rocca nel corso della conferenza stampa in cui ha presentato il progetto (leggi qui). Tra gli altri, l’intervento interesserà il Grassi di Ostia, ...