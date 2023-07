Osimhen pronto a dire sì alla nuova offerta del Napoli | ma c’è il nodo della clausola

Assieme aè arrivato anche Kvaratskhelia nel ritiro del Napoli e per lui èil rinnovo con adeguamento Assieme aè arrivato anche Kvaratskhelia nel ritiro del Napoli e per lui èil rinnovo con adeguamento. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello ...Commenta per primo Il Napoli è al lavoro per blindare Victorcon un nuovo contratto. L'attuale accordo in scadenza a giugno 2025 può essere prolungato ... Il Napoli èa rivedere le cifre ...Rinnovo, le ultime C'è un aspetto che lascia tranquillo il Napoli : l'offerta "super indecente" non c'è. Né Calenda l'ha portata in dote, né l'ha annunciata: CalcioNapoli24.it è stato ...

Napoli: Osimhen pronto a discutere con De Laurentiis napolipiu.com

De Laurentiis, e lo ha anche detto pubblicamente, punta a rinnovare un contratto che scadrà nel 2025 per altri due anni. Al tempo stesso però la sua richiesta di 200 milioni di euro al PSG – che ne of ...C'è la svolta riguardo il rinnovo con il Napoli di Victor Osimhen: ecco tutti i dettagli riguardo questo affare. Svelato anche il prezzo della nuova clausola rescissoria ...