Osimhen | incontro informale a pranzo tra l’agente e De Laurentiis Fissato un nuovo appuntamento CorSport

(Di mercoledì 19 luglio 2023) A Dimaro è iniziata la trattativa tra il Napoli e. Ieri il nigeriano è arrivato in ritiro insieme al suo agente, Roberto Calenda. Il Corriere dello Sport parla di un primo colloquiotra il procuratore e il presidente, a. Ci si rivedrà nelle prossime ore, probabilmente anche oggi.è stato acclamato dai tifosi presenti sulle tribune. “Ad assistere alla scena, seduto a bordocampo, c’è Roberto Calenda, il suo manager: Victor, a Dimaro, è arrivato con lui. De, invece, allo stadio non c’è:e Adl, però, si sono incrociati a, all’hotel Rosatti, poco dopo la scalata sulle Dolomiti da Trento, in auto. Un saluto e una chiacchieratache fungono da introduzione al prossimo atto: ...

... VictorVictorè arrivato a Dimaro ieri per riunirsi al Napoli . Con lui c'era il suo agente, Roberto Calenda , che ha avuto un primocon il presidente De Laurentiis. Il ...... 'Oggiè arrivato a Dimaro col suo agente, Roberto Calenda. Da quello che ci risulta non c'è stato ancora uncol Napoli per parlare del rinnovo. L'entourage del giocatore vorrebbe ...Ancora nessun contatto tra il Napoli e l'agente di Victorper il rinnovo di contratto dell'attaccante nigeriano . Il centravanti, arrivato martedì nel ... non ha ancora avuto nessuncon ...

Napoli, Osimhen a Dimaro col suo agente: incontro con AdL per il rinnovo - Sportmediaset Sport Mediaset

"Morata: ora tocca ai Friedkin". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport parlando del mercato della Roma, fortemente interessata ...Le ultime notizie di calciomercato oggi 19 luglio 2023: le trattative di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ...