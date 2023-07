Oroscopo Paolo Fox giovedì 20 luglio 2023 | Cancro indeciso

Leggi su zon

(Di mercoledì 19 luglio 2023) L’diFox per oggi,20Ariete Attenzione perché l’amore è un po’ sottotono e potrebbero esserci anche delle polemiche con il partner. Sul lavoro avete tanta voglia di mettervi in gioco e avrete modo di far vedere a tutti il vostro valore. Toro Se in questi giorni avete incontrato qualcuno che vi ha fatto battere il cuore allora buttatevi. Sul lavoro avete tanti obiettivi, perseguiteli con tutta la vostra dedizione. Presto arrivano novità interessanti. Gemelli Se avete appena conosciuto qualcuno di nuovo non fatevelo scappare perché potrebbe essere la persona giusta. Il cielo parla d’amore quindi non chiudetevi in casa ma passate del tempo con il vostro partner. Sul lavoro avete belle idee, condividetele con i capi senza timori.Dovete ...