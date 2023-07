Oroscopo Paolo Fox 20 luglio 2023 | giovedì preoccupante per Acquario | Capricorno creativo

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 19 luglio 2023) L'diFox di20si presenta decisamente intrigante. In questa giornata segnaliamo il transito della Luna in Vergine, nel cuore di questo pomeriggio. Qualcuno avrà molte preoccupazioni mentre qualcun altro sarà pieno di creatività vincente. Vediamo le previsioni astrologiche diFox di20, sbirciando anche il proprio ascendente in modo da ottenere unparticolareggiato.20diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete vi trova carichi di forze e questo grazie alla Luna in ottimo aspetto. Sfruttate la giornata per fare chiarezza, una volta ...