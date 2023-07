Origi nella rivale | futuro in Serie A per il centravanti

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Il Milan è pronto a regalare un altro attaccante a Pioli e a cedere: il belga piace ad un altro club dellaA. Il Milan, dopo aver piazzato anche il colpo Tijjani Reijnders, non intende affatto fermarsi. Ora all’appello manca almeno una punta di esperienza capace di fornire un buon contributo in fase offensiva. Diversi i profili seguiti dalla dirigenza coordinata dal proprietario Gerry Cardinale, tra cui Mehdi Taremi in scadenza nel 2024 valutato dal Porto 30 milioni. Occhi puntati pure su Alvaro Morata, ritenuto sacrificabile dall’Atletico Madrid. Una volta chiusa la pratica, il passo successivo consisteràcessione del deludente Divock. L’ex Liverpool era sbarcato in città nello scorso luglio a parametro zero, con l’intento dichiarato di sottrarre ad Olivier Giroud il ruolo di attaccante ...