Oppenheimer è ispirato a un magistrale libro biografico

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Christopher Nolan risponde forte e chiaro alla domanda sul perché abbia deciso di dedicare un'epopea di tre ore a J. Robert, fisico teorico e padre dell'era atomica: «È la persona più importante che sia mai esistita. Nel bene e nel male, ha creato il mondo in cui viviamo». Inoltre, aggiunge il regista: «La sua storia è sia un sogno sia un incubo». Nolan anticipa così il contrasto tonale in cui si muove uno dei film più attesi dell'estate, e forse dell'anno. Nolan ha scritto la sceneggiatura, incentrata sul periodo in cuiha lavorato per il governo degli Stati Uniti a capo del Progetto Manhattan, ispirandosi a due punti cardinali. Il primo punto è stata la certezza che Cillian Murphy, attore con cui Nolan aveva già collaborato, fosse pronto a vestire i panni del protagonista. Si è trattato di una sfida perché, come ha detto il ...

Ma inle furie giovanili, anche grazie alla lettura di Proust durante un viaggio in Corsica, giunsero ad un complesso equilibrio. Nasceva così lo scienziato che avrebbe, ...Il film, in arrivo nelle sale Usa il 21 luglio con Universal Pictures e in Italia il prossimo 23 agosto, èal libro di Kai Bird ". Trionfo e caduta del padre della bomba atomica". ...... come anche di Ernest e Harry, fondatori della potentissima società diamantifera De ... ha sempre espresso un giudizio negativo,da molteplici ragioni, pratiche e dottrinali. Oggi l'...Ma Oppenheimer era ormai tornato da tempo ad essere uno scienziato puro, quasi un filosofo della fisica, amava trascorrere il suo tempo al mare, come quando ragazzino dominava le tempeste con la sua ...Oppenheimer è in arrivo a breve nelle sale di tutto il mondo e i pochi fortunati che lo hanno visto sono davvero entusiasti del risultato.