(Di mercoledì 19 luglio 2023) L'ha celebrato come una "" l'incendio scoppiato in una base militare nella penisola di Crimea che ha costretto Mosca ad evacuare più di 2mila civili

"Operazione riuscita". L'Ucraina rivendica l'attacco alla Russia ilGiornale.it

Kyrylo Budanov, capo dell'intelligence militare di Kiev, ha parlato di un'operazione di successo e sottolineato gli ingenti danni provocati dal blitz, che sarebbero molto più gravi di quelli fin qui ...