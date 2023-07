Operaio muore per infarto nel cantiere del nuovo hub Amazon a Jesi

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Tragedia a, dove undi 75 anni è morto per un. L’anziano stava manovrando una gru neldell’hub di, in costruzione nella cittadina marchigiana, dove le temperature oggi hanno raggiunto i 37 gradi. L’uomo, che non lavorava per la multinazionale statunitense, si è accasciato improvvisamente sul volante del mezzo. I colleghi sono intervenuti immediatamente e hanno chiamato i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare. il 75enne campano già soffriva di problemi di cuore. “Quanto accaduto è terribile. I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia della persona coinvolta”, ha detto in una nota. “Restiamo a disposizione delle autorità competenti per qualsiasi necessità”.

Scende dalla gru e ha un malore ma malgrado i tempestivi soccorso non c'è stato nulla da fare. La tragedia è avvenuta al cantiere dell'hub di Amazon in costruzione a Jesi, dove questa mattina un ...... grave uomo di 42 anni Viaggia contromano in monopattino, 46enne travolto da un'auto Colpito da una catena in azienda,50enne ferito gravemente al volto Schianto sulla via Emilia Parmense, ...Si tratta della quarta vittima in due mesi, quinta se si conta anche il malore fatale che ha colpito qualche giorno un66enne al lavoro in un cantiere della Statale 45 e trovato riverso in ...

Tragedia a Jesi, dove un operaio di 75 anni è morto per un infarto. L’anziano stava manovrando una gru nel cantiere dell’hub di Amazon, in costruzione nella cittadina marchigiana, dove le temperature ...E’ precipitato al suolo mentre stava lavorando in un cantiere di San Giuseppe Vesuviano. E’ morto così Raffaele Foresta, un operaio di 59 anni originario di Roccarainola. L’uomo, dipendente di una dit ...