Operaio di 20 anni resta incastrato in un macchinario | morto sul colpo

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Era alle prese con unutilizzato per la macina delle spezie, all’interno del quale è rimastomorendo così sul. Undi ventia Frattamaggiore, in provincia di Napoli e la dinamica dell’incidente è ancora in corso di accertamento. Sono stati i carabinieri della locale stazione a intervenire sul posto, in via via Sossio Russo presso il consorzio industriale nella ditta Delifood. Intervenuti anche il pm di turno della Procura di Napoli nord, i carabinieri del Nil di Napoli, i Carabinieri del nucleo investigativo di castello di Cisterna e personale dell’Asl napoli 2 Nord. Le indagini sono in corso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Undi ventiè morto a Frattamaggiore, in provincia di Napoli: per cause in corso di accertamento, sarebbe rimasto incastrato all'interno di un macchinario utilizzato per la macina delle ...Lutto nel mondo del sindacato modenese, è morto a 77Emilio Zanoli, stroncato ieri da un malore nella sua abitazione.metalmeccanico della Corni Fonderie, è stato componente Fiom Cgil ...... grave uomo di 42Viaggia contromano in monopattino, 46enne travolto da un'auto Schianto sulla via Emilia Parmense, cinque feriti tra cui due bambini Colpito da una catena in azienda,...

Operaio di 20 anni morto a Frattamaggiore: è rimasto incastrato in ... Fanpage.it

Un operaio di venti anni è morto a Frattamaggiore, in provincia di Napoli: per cause in corso di accertamento, sarebbe rimasto incastrato all'interno di un macchinario utilizzato per la macina delle ...Per cause in corso di accertamento, sarebbe rimasto incastrato all’interno di un macchinario utilizzato per la macina delle spezie morendo sul colpo.