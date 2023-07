Ondate di calore | Legambiente | Aumentano le notti tropicali | mai al di sotto dei 20 gradi

I prodotti dolciari potrebbero presto aumentare di prezzo nell'Unione Europea. La colpa è dello zucchero il cui costo sale anche a causa delle fortidiche investono il continente nell'estate del 2023. I contratti d'acquisto dello zucchero sono attualmente in fase di negoziazione per molti grandi acquirenti e potrebbero diventare più ...... più inquinanti immettiamo in atmosfera maggiori sono i cambiamenti climatici e, di conseguenza, maggiore è la frequenza e l'intensità dellediche, a loro volta, aumentano la ...Dal bacino Mediterraneo dell'Europa , all' Asia , agli Stati Uniti : il mondo brucia sotto temperature inclementi che restano al di sopra dei 40 gradi per periodi sempre più lunghi.dicosì severe e durature sono una conseguenza diretta del cambiamento climatico: non è un'estate normale, quella del 2023 . Secondo i dati dell' Organizzazione meteorologica mondiale ...

Caldo, i satelliti Esa "fotografano" le ondate di calore Sky Tg24

Per prevenire situazioni di emergenza sanitaria il Ministero della Salute ha avviato una campagna informativa con le dieci regole, a prima vista anche banali ma non sempre seguite, per proteggersi da ...A partire dalle ore 14 di oggi sarà attivo il servizio di pubblica utilità 1500, ideato per gestire la forte ondata di calore. Il ministero della Salute ha pensato di mettere disposizione dei cittadin ...