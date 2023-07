Ondate di calore e temperature elevate | avviso del sindaco Mastella

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn ragione del bollettino previsionale delle condizioni meteo della Regione Campania diramato dalla Sala Operativa Regionale Unificata di Protezione civile e in considerazione della criticità perdidalle ore 14 di oggi mercoledì 19 luglio fino alla stessa ora di sabato 22 luglio, ilClementeha emesso unalla cittadinanza. Nel documento, ilsegnala che in particolare nella giornata odierna (mercoledì 19 luglio), sono previstemassime superiori anche di 7-9 gradi rispetto alla media stagionale, associate ad un tasso di umidità che soprattutto nelle ore serali e notturne, potrà superare il 70 e 80%, in condizioni di scarsa ventilazione. Pertanto la popolazione è invitata ad ...

La campagna elettorale - si legge sul Corriere della Sera - s'avvia al rush finale: sfidando ledi(45° ieri in Catalogna), domenica si vota per rinnovare le Cortes e, se le previsioni ...... anche per il 2023 sul Sito Internet dell'ARPA Piemonte (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale), da lunedì 15 maggio, prosegue l'emissione del Bollettini sulla "Previsionedi" ...... contro una media nazionale di 32,5 metri quadrati, in una situazione di cambiamenti climatici condisempre più intense e persistenti. È quanto afferma Coldiretti Vicenza su dati Istat ...

Caldo, i satelliti Esa "fotografano" le ondate di calore Sky Tg24

Il caldo attenua la sua morsa e diminuisce il numero delle città contrassegnate dal bollino rosso del ministero della Salute, che passa da 23 di oggi a 18 di domani e venerdì 21 luglio. Le città che d ...Gli alberi abbassano fino a tre gradi la temperatura, ma Coldiretti avverte: "In Italia appena 32,5 metri quadrati di verde urbano rinfrescante per abitante" ...