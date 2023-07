Ondata di calore | sovraccarico sul sistema elettrico Intervento urgente in centro a Firenze

Situazione analoga nella laguna di Orbetello , dove già nel 2015 molti pesci morirono a causa di un'direcord con danni alle produzioni da cinque milioni di euro. Anche sul Lago ...Tecnici E - distribuzione al lavoro nella zona compresa tra il mercato di San Lorenzo e Santa Maria NovellaClima torrido in Calabria dove, come da previsioni, non si attenua l'. Ieri le massime nei cinque capoluoghi hanno variato dai 30,4 di Vibo valentia ai 37,3 gradi ...la sensazione di, dando ...

Ondata di caldo record in tutto il mondo, da Roma a Phoenix: guarda le mappe di calore Sky Tg24

In Cina è stato raggiunto il record di 52,2 °C nell'arida regione occidentale dello Xinjiang. Negli Stati Uniti un’ondata di caldo opprimente sta mettendo in ginocchio il sud, con violenti incendi in ...Nonostante la forte ondata di caldo che sta investendo la Campania in questi ultimi giorni, con temperature che sfiorano anche di 40°, i siti del Parco archeologico di Pompei continuano ad essere meta ...