Ondata di caldo | il grafico che nessuno vi mostra

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Alcuni amici mi chiedono di commentare l’ennesimo allarme climatico sullanciato da Repubblica – e da chi sennò? – stavolta sulle ondate di calore. Titola il 18 luglio il quotidiano di – si fa per dire – informazione, ove si abbeverano i cervelli più profondi del pensiero della sinistra italiana: «Afa, allarme globale: nel sud Europa il clima del Sahara». Cercherò, come posso, di accontentare gli amici, ma avverto già d’ora di essere un po’ stufo, anche perché son consapevole che fra poche settimane tutto sarà finito, come ogni estate, d’altronde. Sebbene stufo, la cosa forse merita una qualche ulteriore attenzione perché essa non è circoscritta alla redazione del secondo quotidiano italiano, ma si estende un po’ ovunque nel mondo che conta, cioè quello occidentale fatto di Europa e Usa, il mondo che sta alimentando una vergognosa guerra ai danni dei russi che ...