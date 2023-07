Onana | visite mediche in corso! Poi tournée | ten Hag lo aspetta

(Di mercoledì 19 luglio 2023)sta svolgendo lecon il Manchester United. Il portiere ha salutato l’Inter ieri sera partendo dall’aeroporto di Torino QUASI ROSSO ? Andrésta svolgendo lecon il Manchester United. Come riportano i colleghi di Sky Sports UK, una volta completato l’iter medico e firmato il suo contratto di cinque anni raggiungerà la squadra negli States. I Red Devils, infatti, partiranno nel pomeriggio dopo la partita contro il Lione a Murrayfield.sarà in America entro la fine della settimana. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i ...

Commenta per primomediche in corso per Andrécon il Manchester United . A breve diventerà ufficialmente un nuovo giocatore nerazzurro, poi partirà per la tournée negli Usa....la clausola da 50 milioni e ha ufficializzato l'acquisto ANDRÉPreso dall'Ajax a zero, rivenduto per 55 milioni (bonus inclusi) allo United: manca solo l'ufficialità dopo l'iter delle...ha salutato ieri i compagni e la Pinetina e da oggi sarà un giocatore dello United, ad ... Come per Cuadrado (oggi lemediche), nessun svecchiamento: nel mercato si fa quel che si può e poi ...

Manchester United: visite mediche per Onana | Mercato Calciomercato.com

Sommer sarà l'immediato sostituto di Onana ceduto al Manchester United per 55 milioni di euro. Oggi visite e firma di Cuadrado ...Onana ricorda la finale di Champions: 'Orgoglio e tristezza. Giocato col City a testa alta' Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il portiere André Onana ...