Onana saluta l' Inter | Pazzo come te | un giorno forse tornerò

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ho capito che essere dell'è davvero un modo di stare al mondo, di vivere la vita...', ha detto alla Gazzetta dello Sport prima della sua partenza per l'Inghilterra. 'Non vivrò mai più le ...

e Kim saranno i prossimi, gli ultimi esempi di chi, dopo una sola stagione, lascia la propria squadra, ma anche un ottimo ricordo. Alle italiane è successo spesso, sia negli ultimi anni che in ...Commenta per primo Andrél'Inter. Il portiere camerunese, ormai ceduto al Manchester United, ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'L'Inter è un sentimento, per questo resta dentro. Ho ...L'ormai ex portiere dell'Inter Andréè decollato dall'aeroporto di Torino con direzione Manchester, dove è pronto per iniziare la sua avventura con lo ...

Onana saluta e lascia Appiano: è pronto per lo United. E l'Inter sprinta per Sommer La Gazzetta dello Sport

Andrè Onana, portiere dell'Inter atteso dalle visite mediche con il Manchester United, ha salutato i tifosi nerazzurri tramite alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: “L’Inter è un sentimento, ...SERIE A - : Il portiere camerunese saluta il nerazzurro dopo appena un anno, in cui ha vissuto prima la panchina poi la ribalta del palcoscenico più importante ...