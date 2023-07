Onana | il portiere scelto da Ten Hag allo United | potrebbe rivelarsi un passo falso Guardian

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ormai manca solo l’ufficialità da parte dei club in questione ma si può tranquillamente affermare cheè un nuovo giocatore del Manchester. Ai Red Devils, il camerunense ritroverà Ten Hag, suo allenatore già all’Ajax. E proprio su questo rapporto che si innesta un’incognita per il. Infatti, l’ultimo anno all’Ajax,non ha quasi mai giocato. Non proprio una scelta tecnica di Ten Hag, piuttosto un serie di situazioni che si sono sommate nel tempo. Prima la squalifica per doping, poi il rifiuto a rinnovare con i Lancieri e infine l’esclusione dalla squadra: “Johan Cruyff Arena, 9 aprile 2022. Andréviene fischiato dai suoi stessi tifosi dell’Ajax, nel suo stadio, durante una vittoria per 2-1 sullo Sparta Rotterdam mentre la squadra di Erik ten Hag si avvicina al titolo di ...

Andrèintraprende una nuova avventura con il passaggio al Manchester United. Ilcamerunense ha lasciato l'Inter e lo fa lasciando in dote un forte legameSi è di fatto esaurita in un luglio ...... si posiziona al primo posto con 1.109 citazioni, seguito dal neoacquisto Frattesi (1.071), centrocampista ex Sassuolo protagonista del derby di mercato con il Milan e dalnigeriano(...Un anno è sufficiente per entrare nel cuore dei tifosi. Lo ha sperimentato Andrè, ormai quasi exdell'Inter, arrivato la scorsa estate dall'Ajax e venduto un anno dopo al Manchester United per 55 milioni di euro : 'Lasciare l'Inter significa lasciare una famiglia, ...

Onana: "Inter, tornerò! Io pazzo come te e nerazzurro sempre. Questo non è un club ma un sentimento" La Gazzetta dello Sport

Andrè Onana intraprende una nuova avventura con il passaggio al Manchester United. Il portiere camerunense ha lasciato l’Inter e lo fa lasciando in dote un forte legame Si è di fatto esaurita in un ...Ancora Inter in evidenza nella giornata di calciomercato. Il club nerazzurro sta limando le distanze con il Bayern Monaco in modo da poter sostituire il portiere Onana, approdato al Manchester United, ...