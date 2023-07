Onana | addio non voluto | ciao Inter! Retroscena sull’aeroporto ? TS

(Di mercoledì 19 luglio 2023)via dall’Inter definitivamente. Il camerunese lascia un pezzo di cuore a Milano e vola a Manchester per diventare dello United. Piccolosulla partenzaAMARO ? Fosse stato per lui sarebbe rimasto a vita all’Inter, ma il mercato non ascolta ragioni. Andréha lasciato la Beneamata per diventare un nuovo portiere del Manchester United. Regista dell’operazione Erik ten Hag. Il suo ex tecnico ai tempi dell’Ajax, oggi manager dei Red Devils, ha spinto fino all’ultimo per riaverlo in squadra. All’Inter vanno 51 milioni di euro più quattro di bonus. Piccolodoveva partire da Linate prime alle 18, ma a causa di contrattempi burocratici, il suo volo è stato posticipato. Alla fine, il portiere e il suo entourage hanno ...

Napoli, l'social di Kim: "Non importa dove sarò, tiferò per voi", il portiere ha lasciato l'Italia direzione Manchester Inter, Cuadrado in città. Domani ......una cifra importante che nelle casse della società genera una plusvalenza piena avendo preso... Altro indizio del possibiledi Sommer è l'esclusione del portiere dall'amichevole di oggi ...Manca solo l'ufficialità per l'diall'Inter. Stamattina il portiere, arrivato nell'estate 2022 a parametro zero dall'Ajax, ha messo per ...

Dopo un solo anno, giocato ad altissimi livelli, Onana ha deciso di fare le valigie e rimettersi in gioco altrove. Lo aspetta la Premier League. Difenderà i pali della porta del Manchester United, all ...N on poteva essere scontato, lineare, banale neanche il momento dell’addio: a Milano André Onana ha rovesciato la logica, nella porta dell’Inter ha usato più i piedi che le mani. Così già ieri avrebbe ...