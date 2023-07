Oms | Sistemi sanitari sotto pressione per le ondate di calore

(Di mercoledì 19 luglio 2023) "Il caldo estremo colpisce maggiormente coloro che sono meno in grado di gestirne le conseguenze, come anziani, neonati e bambini, poveri e senzatetto. Mette anche una maggioresui...

...iche hanno costruito" "Sollecitiamo i governi a mantenere e a non smantellare i... "L'- ha spiegato il Dg - continua a consigliare alle persone ad alto rischio di indossare una ...Mette anche una maggiore pressione suisanitari. L'esposizione al calore eccessivo ha ... Cosi' il direttore dell'Tedros Adhanom Ghebreyesus durante una conferenza stampa a Ginevra. 19 ...Il caldo estremo nell'emisfero nord sta mettendo pressione aisanitari. A lanciare l'allarme nel corso del consueto briefing settimanale è il direttore generale dell'Tedros Adhanom Ghebreyesus, già divenuto un volto noto durante la pandemia di Covid -...

Mette anche una maggiore pressione sui sistemi sanitari. L'esposizione al calore eccessivo ha impatti ad ampio raggio per la salute, spesso amplificando le condizioni esistenti e provocando morte ...(Adnkronos) – “Sollecitiamo i governi a mantenere e a non smantellare i sistemi che hanno costruito per Covid-19”. E’ l’appello lanciato dal direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanit ...