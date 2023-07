Omicidio Alice Scagni | la Procura chiede l' archiviazione per medico e poliziotti - La madre | Noi messi sotto accusa

...anche qualunque rapporto di causalità materiale con l'evento morte diScagni, rispetto al quale il mancato invio della polizia sotto casa della vittima, ben sette ore prima dell', non ...GENOVA. La procura di Genova ha comunicato ai familiari die Alberto Scagni di aver chiesto l'archiviazione del cosiddetto 'fascicolo bis' dell', che vede indagati un medico della Asl3 e due poliziotti della centrale operativa della Questura, ...La procura di Genova ha chiesto l'archiviazione per i due poliziotti e il medico della Salute mentale indagati nell'ambito dell'inchiesta su presunte omissioni, indagine nata dopo l'diScagni, la donna uccisa a coltellate in strada dal fratello Alberto l'1 maggio 2022. Le ipotesi di reato contestate erano omissione d'atti d'ufficio, omessa denuncia e morte come ...

L’indagine era partita dopo le denunce dei genitori di Alice e Alberto. "Nei giorni prima abbiamo tentato di contattare 60 volte il centro di salute mentale" aveva detto la mamma dei giovani Antonella ...GENOVA. La procura di Genova ha comunicato ai familiari di Alice e Alberto Scagni di aver chiesto l’archiviazione del cosiddetto ‘fascicolo bis’ dell’omicidio, che vede indagati un medico della Asl3 e ...