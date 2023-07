Oggi 19 luglio | Beati Józef Achille Pucha?a e Ermanno St?pie? Torturati a morte dai nazisti | Giovanni Paolo II li beatifica

(Di mercoledì 19 luglio 2023)II li ha definiti «militi ignoti della grande causa di Dio», martiri sconosciuti che hanno reso una suprema testimonianza di fedeltà. Questi due pastori rimasero fedeli alla loro chiamata senza fuggire come altri prima di loro avevano fatto. Non abbandonarono il gregge che era stato loro affidato. Pagheranno con la vita la loro L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Ad, grazie anche alla sinergia con i centri di giustizia riparativa, il progetto della Garante ... La presentazione del nuovo centro si terrà venerdì 21, alle ore 12, nella sede dell'...... dunque, da giovedì 20non sarà - come previsto inizialmente - la modalità esclusiva per la produzione degli oltre cento atti indicati dal dm del 4, ma è utilizzabile in via ...... attualmente utilizzato da 4 Comuni con altri 100 enti in arrivo entro fine, sarà possibile ... Ovviamente la novità avrà un impatto determinante sui soggetti adnon vincolati al possesso di ...

Superenalotto e Lotto, estrazione di oggi martedì 18 luglio: ecco i numeri vincenti IL GIORNO

Oggi, 19 luglio 2023, ricorre il 31esimo anniversario della strage di via D’Amelio. A neanche due mesi dall’attentato di Capaci che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e ...Protagonisti i bambini e il doppio corteo che si confronta a distanza, espressione di due mondi diversi: alle 14.30 quello 'movimentista' organizzato dal Coordinamento 19 luglio, con la presenza ...