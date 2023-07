Odessa sotto attacco | danni e feriti | Chiusa per incendio la strada tra il ponte di Crimea e Sebastopoli | 2mila evacuati

Nella notte potenti deflagrazioni hanno scosso anchee la vicina Chornomorsk. 19 lug 01:52 Biden e Zuppi hanno discusso di bambini deportati dall'Ucraina Il presidente americano Joe Biden e l'...Secondo il ministero per la Difesa russo: "Nell'area delle città di Nikolaev e, sono stati ... Ora il villaggio èil controllo dell'esercito russo: i marines del 35° distaccamento della ...Sarebbe questo per il giornalista italiano che e' anche autore del saggio Nel cuore di, ... Non siete piu'la nostra protezione, adesso possiamo minacciarvi perche' avete violato il patto'.

Ucraina, esplosioni in varie zone del Paese: Odessa e Kiev sotto ... Tag24

La difesa ucraina ha annunciato di aver abbattuto 6 missili Kalibr e 21 droni iraniani che si stavano avvicinando alla regione, ma la violenza dei russi è riuscita comunque ad abbattersi sulla città ...L'Ucraina si difende da nuovi attacchi: esplosioni ad Odessa e Kiev per via dello scontro tra difesa aerea e droni russi.