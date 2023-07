Occhi al ‘Cielo del Piccolo Principe’ nel fantastico planetario di Città della Scienza

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti«Mi domando – disse- se le stelle sono illuminate perché ognuno possa, un giorno, trovare la sua». Col naso in sù ilPrincipe del leggendario romanzo dell’aviatore Antoine de Saint-Exupéry ammira il cielo perdendosi nell’infinita meraviglia del firmamento, pronunciando queste parole. Esprime così, uno dei sogni più ricorrenti di grandi e piccini: quello di volare nel cielo e perdersi nell’immensità dell’universo, scoprendo pianeti, galassie e satelliti. Uno dei nodi centrali del famosissimo romanzo, che la compagnia artistica di «Ma dove vivono i cartoni?» di Aurora Manuele, direttore artistico Francesco Chiaiese, ha scelto come fil rouge di una nuova e entusiasmante avventura da far vivere alle famiglie.E quale migliore sinergia se non quella condi Napoli? ...

... alle acute riflessioni di Francesco Piccolo, si stagliano come stelle in, le frasi che il ... E sulle note di Quando dell'immenso Pino Daniele, è una festa per glie per le orecchie ...... le nubi sulla sua anima e suldel Montana si addensano lugubri. James Grady, noto per il suo ... In una di tali occasioni, alzarono glie mi videro e si fecero le presentazioni. Non vedevo l'...Quei tonfi nel, quei paurosi fragori, quei catastrofici spostamenti d'aria: per loro, tutto ... con quelle della Londra degli anni Venti dove, al riparo daindiscreti, nobili e industriali ...