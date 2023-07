Oblio Oncologico | Maria Elena Boschi a Casoria

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Il sindaco diRaffaele Bene: “è una battaglia di umanità e civiltà per un milione di italiani”. La Città disi schiera al fianco del milione di italiani che vogliono lasciarsi alle spalle la battaglia più dura della propria vita. Venerdì 21 luglio alle ore 15, presso l’ospedale Santadella Pietà dei Camilliani di via San Rocco è stato organizzato un incontro per discutere della proposta di legge sull’. Sarà presente la prima firmataria della proposta di legge, l’on., capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati. A far gli onori di casa il sindaco diRaffaele Bene e Fratel Carlo ...

Il diritto all'pediatrico non è più una chimera. In Italia per i quasi 50mila giovani guariti da un tumore diagnosticato in età pediatrica saranno presto solo un lontano ricordo le discriminazioni ..."Il diritto all'è una prerogativa fondamentale per chi ha superato la malattia, riconosciuto anche in una risoluzione del Parlamento europeo e in via di applicazione in alcuni Stati, per garantire ...Per quanto riguarda la legge sull'"abbiamo sostanzialmente concluso il lavoro in commissione Affari Sociali della Camera. Stiamo aspettando i pareri delle altre commissioni per dare il mandato ai relatori per l'Aula.

Una signora operata di tumore e dopo chemioterapia: «Dottore lei mi dice che sono passati 10 anni e che sono guarita, e le credo, ma anche se la malattia è andata, mi è rimasta nella testa». Un tumore ...Il diritto all’oblio oncologico pediatrico non è più una chimera. In Italia per i quasi 50.000 giovani guariti da un tumore diagnosticato in età pediatrica saranno presto solo un lontano ...