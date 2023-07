Nuovo incarico al ministero della Salute per Vaia | che saluta lo Spallanzani

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Francesco, direttore generale dell'Istitutodi Roma, è ildirettore generalePrevenzione del. E' arrivato l'okCorte dei Conti al decreto di nomina, l'ultimo tassello per la successione di Gianni Rezza, l'ex DgPrevenzione, in pensione da inizio maggio. L'Istituto nazionale per le malattie infettivesi è congratulato conper la nomina a dg: «Siamo sicuri che saprà guidare questa strategica articolazione del, fondamentale per ladegli italiani, con la stessa professionalità, competenza scientifica, carisma, capacità ...