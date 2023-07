Nuovo disciplinare olio Riviera Ligure Dop in vigore | ecco tutte le novità

(Di mercoledì 19 luglio 2023) "Ildi produzione pubblicato in Gazzetta Ufficiale in questi giorni " dice il vice presidente della Regione Liguria con delega all'Agricoltura e al Marketing Territoriale ...

La dipendente invece è stata punita dall'azienda con una sanzione, ma il caso è stato ... Presente il cast di "Diabolik - Ginko all'attacco!", ilfilm firmato Manetti bros. con ...Ildell'olio Riviera Ligure Dop è in vigore. In arrivo importanti novità su composizioni varietali, menzioni geografiche, indicazioni sulle etichette, profilo sensoriale e ...Urge, quindi, un supplemento di sforzi da parte dei legislatori sovranazionali perle ... La prima sfida: il Digital services act (Dsa) "Il Digital services act (Regolamento Ue sui ...

Un nuovo disciplinare di produzione per l'olio d'oliva Dop Riviera ... Teatro Naturale

Il magistrato è sotto procedimento disciplinare per le modalità con cui ha lavorato ... "la facoltà di chiedere la revisione di sentenze" qualora sopraggiungano nuove prove d'innocenza in favore degli ...Al via il piano dei controlli sul formaggio tipico valdostano Fontina Dop, filiera che vale alla produzione 34 milioni di euro, che verrà svolto sotto la vigilanza del ministero dell'Agricoltura, dall ...