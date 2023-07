Nuovo dg Salute | Fofi | Auguri di buon lavoro al professor Vaia

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 19 luglio 2023) “A nome del Comitato Centrale dellae di tutti i farmacisti italiani mi congratulo con ilFrancescoper ilincarico di Direttore Generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della” dichiara Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (). “I suoi meriti scientifici, ma anche le grandi competenze manageriali, saranno preziose per il Dicastero, in particolare in questa delicata fase di riorganizzazione della sanità italiana che non può prescindere da un’importante opera di rilancio degli interventi di prevenzione e promozione dellarivolti alla popolazione, che rappresentano un ambito di grande impegno e attenzione da parte dei farmacisti, a garanzia di una migliore qualità della vita ...