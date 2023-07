Nuovo bonus attivo da oggi | quanto vale e i requisiti per fare richiesta

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 19 luglio 2023) C’è unche èda, controlla se rispetti tutti ie scopri come. Sono ritornati iEBCT per i lavoratori di Siena e per le loro famiglie. Dal 17 luglio 2023, ossia, sarà possibile presentareper i nuovi Bandi Wel2023 per sostenere il reddito delle famiglie dei lavoratori delle aziende iscritte all’Ente bilaterale Commercio e Turismo (EBCT). Questisono possibili grazie all’accordo preso con Confesercenti, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs della Toscana tramite degli accordi sindacali. Se fai parte di questa schiera scopri come aderire al bando. Ilper i ...