Nuove Aliquote Irpef dal 2024 | quanto si risparmierà per fascia di reddito

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Prosegue in Parlamento l’esame del disegno di legge con cui si delega il Governo ad attuare la Riforma Fiscale: tra le novità in arrivo è appunto il riordino e le sfoltimento delledal. Dopo l’approvazione da parte della Camera dei Deputati lo scorso 12 luglio, il testo è ora all’esame del Senato (atto numero 797).>> Leggi “Riforma Fiscale 2023-24: ecco i punti salienti della Legge delega” Una volta concluso l’iter parlamentare il Governo avrà 24 mesi di tempo per adottare uno o più decreti attuativi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge delega. Tra questi figura una revisione dell’, in particolare dellepercentuali, ciascuna di esse applicata ad uno scaglione didel ...