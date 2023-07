Nuoto | Mondiali 2023 | le ambizioni delle staffette dell’Italia 4×100 sl e 4×100 mista cercano conferme

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Il momento tanto atteso sta per arrivare. Dal 23 al 30 luglio ilin corsia si prenderà la scena di questidegli sport acquatici a Fukuoka (Giappone) e l’Italia dovrà rispondere presente dopo un 2022 che, per il peso dei risultati, sembra proprio irripetibile. Le 9 medaglie solo in questa specialità dell’anno scorso a Budapest (Ungheria), di cui 5 ori, 2 argenti e 2 bronzi molto difficilmente potrà essere replicato. I motivi sono due: la crescita di alcuni Paesi che hanno trovato giovani rampanti, strepitosi nel loro incedere già in questa stagione; un Ital-con qualche problemino, scegliendo anche di tirare un po’ il fiato per un biennio spinto al massimo e tirare in vistaOlimpiadi di Parigi 2024. Nella Duna Arena, il contributo dellamaschili ...