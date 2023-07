Nuoto artistico | Yukiko Inui fa doppietta e vince l’oro nel solo libero ai Mondiali 2023

(Di mercoledì 19 luglio 2023) La conferma di. La giapponese, già oro nella routine tecnica delin questidia Fukuoka (Giappone), ha replicato il medesimo risultato nella Finale del, dimostrando grande classe in acqua. Conndo i giudici con la sua esecuzione, la nipponica ha ottenuto uno score di 254.6062, con un grado di difficoltà riconosciuto di 38.95 e totalizzando 157.7062 nell’esecuzione e 96.9000 nell’impressione artistica. Alle spalle dihanno terminato l’austriaca Vasiliki Alexandri (229.3251) e la britannica Kate Shortman (219.9542). Escluse dal podio la greca Evangelia Platanioti, che non è andata oltre la quinta posizione (205.5459), mentreottava la ...

Sabato 22 luglio alle ore 8,30 (mattina) la squadra Juniores didella Rari Nantes Savona renderà omaggio al Presepe degli Abissi delle Albissole con una esibizione nello specchio di mare che ospita il suggestivo presepe, dichiarato dalla Regione ...Infine nelriflettori puntati su Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero : l'argento nel tecnico non ha saziato il duo azzurro, che cerca il podio anche nella finale del libero . Ore 1 ...Lo spagnolo Dennis Gonzalez Boneu si è aggiudicato l' oro nella finale del solo libero maschile ai Mondiali di Fukuoka 2023. Il giovane diciannovenne iberico ha totalizzato un punteggio di 193.0334 ...

Mondiali nuoto Fukuoka 2023, artistico: Italia argento in tecnico a squadre Adnkronos

