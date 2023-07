Nuoto artistico | Mondiali 2023 | Dennis Gonzalez Boneu conquista l’oro nel solo libero

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Trionfanella finale delmaschile ai. Alla Marine Messe Hall A di Fukuoka, in Giappone, lo spagnolo regala spettacolo con il suo magnifico esercizio eun’importantissima medaglia d’oro. Per l’iberico si tratta del secondo metallo pregiatoto in questa rassegna iridata dopo l’argento nel duo misto tecnico. 193.0334 (87.3000 di impressione artistica e 105.7334 di esecuzione) il punteggio finale di oggi del 19enne, che fa meglio di 3.0709 punti rispetto al colombiano Guastavo Sanchez (189.9625), secondo e dunque argento. Il bronzo va invece al 18enne statunitense Kenneth Gaudet (179.5562), terzo a 13.4772 dalla ...

Tutto pronto per la finale del solo libero femminile didei Mondiali di Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio. L'azzurra Susanna Pedotti, dopo la grande prestazione all'esordio ...Tutto pronto per la finale del solo libero maschile didei Mondiali di Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio. L'Italia non ha azzurri al via a causa dell' infortunio di ...Spazio poi alle altre sfide di pallanuoto maschile e alle acrobazie di tuffi e. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari italiani (sette ore in meno rispetto al Giappone) di ...

Mondiali nuoto Fukuoka 2023, artistico: Italia argento in tecnico a squadre Adnkronos

E' la prima medaglia dell'Italia. Oro al Giappone con la coppia composta da Mashiro Yasunaga e Moe Higa. Acerenza 4° e Paltrinieri 5° nella 10 km: ...Di Redazione Sport A Fukuoka Bertocchi prende male la rincorsa e sbaglia nella gara dal trampolino da un metro. Finisce in lacrime: «Mi tremavano le gambe, ero troppo nervosa»… Leggi ...