Nordio sul concorso esterno | “Mai favoreggiato mafia”

"Le mie considerazioni sulla necessità di una normativa ad hocconcorso esterno, miravano di conseguenza ad eliminare incertezze future - ha spiegato- costruendo uno strumento anche più ...E' quanto ha detto la premier, Giorgia Meloni, a margine della commemorazione della strage di Via D'Amelio, a Palermo, replicando ai giornalisti su Marina Berlusconi eGuardasigilli Carlo'Le mie considerazioni sulla necessità di una normativa ad hocconcorso esterno, miravano di conseguenza a eliminare incertezze future - ha spiegato- costruendo uno strumento anche più ...

Concorso esterno, Meloni: "Nessuna iniziativa sul tema. Nordio Il suo un commento da magistrato, dovrebbe essere ... Il Fatto Quotidiano

“Le mie considerazioni sulla necessità di una normativa ad hoc sul concorso esterno - ha spiegato ancora Nordio - miravano ad eliminare incertezze future, costruendo uno strumento anche più efficace ..."Nordio stesso ha detto subito che non era una cosa prevista nel programma di governo". "Non posso considerare Marina Berlusconi un soggetto della coalizione, nel senso che non è un soggetto politico.