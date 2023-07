Nordio si difende | “Non modificheremo il concorso esterno | sconcerto per essere stato definito favoreggiatore della mafia”

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Non è prevista alcuna modifica al. Ad assicurarlo, rispondendo al question time alla Camera, è il ministroGiustizia, Carlo. Che parla, però, anche delle accuse ricevute dopo le sue esternazioni proprio sul. “Comprenderete il mioe il mio sdegno quando qualcuno mi hadelinquenza mafiosa”, ha affermatoa Montecitorio. Nessuna modifica al, assicuraIl ministro spiega che “nel programma di riforme annunciato da questo governo non vi è traccia, ne avrebbe potuto esserci, di modifichedisciplina del ...

"I figli so' figli" diceva Filomena Marturano. E questo ci sta. Marina Berlusconisuo padre . E ci sta. Ma da qui a teorizzare che i cronisti giudiziari debbano smetterla di ...Carlo. ...... e il governo che fail concorso esterno in associazione mafiosa, opportunatamente picconato daMeloni e Fratelli d'Italia devono ricordare la grande sfida del padre fondatore del ...Trizzinoanche Colosiamo: "Nella scorsa legislatura la mia audizione in commissione ... A mettere tutti d'accordo, comunque, ci pensa il ministro della Giustizia Carlo. La sua idea di ...

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, assicura che non ci saranno modifiche al concorso esterno, tornando sui suoi passi.Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine delle commemorazioni di Palermo, rispondendo a una domanda dei cronisti sulla riforma della Giustizia targata Carlo Nordio, tema di grande scontro ...