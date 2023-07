Nordio | “No modifiche a concorso esterno | mia intenzione renderlo più efficace”

(Di mercoledì 19 luglio 2023) (Adnkronos) – "Non vi è alcun affievolimento nel contrasto alla criminalità organizzata, né potrebbe essere altrimenti, principalmente da parte di un ministro che vi ha dedicato la parte più importante della propria funzione di magistrato". Così il ministro della Giustizia, Carlo, rispondendo al Question Time alla Camera a un'interrogazione sull'ipotesi dial reato diin associazione mafiosa. "Ed è con questo sentimento di commossa rievocazione del collega Paolo (Borsellino, ndr), e della altre vittime della violenza stragista, che auspico che questa polemica sterile oggi si chiuda". "Le voci per introdurre una norma tipica sono quasi universali nel mondo universitario e forense", ha detto ancora. "Vorrei anche dire che la mia interpretazione è anche più severa ...

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firato il ddl Nordio che contiene la riforma della giustizia. Il capo dello Stato ha autorizzato la presentazione alle Camere del disegno di legge ...Carlo Nordio, intervenendo al Question Time alla Camera sul tema del concorso esterno in associazione mafiosa. “Nel programma di riforme non vi è traccia di modifiche su questa disciplina. Né avrebbe ...