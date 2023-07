Non solo Ue | anche il Golfo punta il gas nel Mediterraneo orientale Mosse e alleanze

(Di mercoledì 19 luglio 2023) BP e la compagnia petrolifera nazionale dell’Azerbaijan Socar hanno partecipato per la prima volta a un round di licenze israeliane per l’esplorazione di gas naturale, l’ultimo segno di un crescente interesse internazionale nel bacino del. Si tratta di una ulteriore conferma dell’appeal che quelle acque e quei Paesi che vi si affacciano hanno dinanzi a tutti gli investitori internazionali, noneuropei. I Paesi del, infatti, da tempo stanno immaginando una strategia che contempli un’espansione nel mare nostrum e la regolarizzazione delle relazioni diplomatiche con Israele è stata funzionale al progetto. Bp-Socar Britannici e azeri hanno fatto un’offerta congiunta con la NewMed Energy israeliana per due blocchi offshore nel quarto round di licenze. Al centro di questa macro manovra di ...

... Presidente del Comitato Affari Sindacali e del Lavoro dell'ABI (Casl) " rappresentano un passo fondamentale eformale utile ad entrare nel vivo del confronto per il rinnovo del ccnl". Le ......far parte dell'iniziativa sarebbe chiamato a lavorare su un PC desktop in grado di raggiungere... Interpellato in merito, un portavoce del gruppoha confermato né smentito quanto emerso, ...Hanno, tuttavia, la possibilità di scegliere se pagare l'intera aliquota ola metà di essa. È importante notare che i soldi versativengono persi, poiché l'ENPAM ricalcola le pensioni e le ...

Hasa e non solo: la Juventus Next Gen si rivoluziona. E Allegri osserva... Tuttosport

Non solo: scegliere una località per andare al mare per un salentino non è solo una questione di preferenze. Chi è nato e vissuto in provincia di Lecce sa che al mare ci si va in base al vento. È ...L’area dello svantaggio scolastico è molto ampia e non riguarda solo gli alunni con disabilità, ma anche gli alunni con “altri bisogni educativi speciali”. Coinvolge un numero di allievi numerosi (più ...