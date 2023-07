Non solo il caldo | a Roma arriva anche l’allarme ozono | “Evitare parchi e aree verdi tra le 12 e le 18”

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Le attività di monitoraggio dell’aria ahanno fatto rilevare livelli critici dinell’atmosfera, direttamente collegato altorrido che attanaglia la capitale in questi giorni. L’attuale concentrazione di questo gas inquinante – che può provocare l’irritazione delle vie respiratorie e delle mucose e, in quantità elevate, favorire l’insorgere di vari problemi sanitari – non è dovuto ai normali fattori di inquinamento urbano, bensì alle temperature superiori ai 40 gradi che fungono da propulsore alle reazioni che generano il gas. In questo caso, quindi, sono paradossalmente lead essere maggiormente interessate da questo problema di inquinamento. Il dipartimento Ambiente del Campidoglio ha emanato una determinazione dirigenziale nella quale si sconsiglia, specie per “gli ...

In tema di malattie infettive diffuse sia agli animali domestici che alle persone, le zecche sono secondealle zanzare. Ecco perché in caso di morso è importante intervenire subito,sottovalutare la situazione e attuare tutte le strategie per prevenirle. Andamento stagionale Le zecche sono dei ...Stavolta la nuova idea è espropriare principalmente (ma) le aziende occidentali che " per un'ingordigia quanto mai cieca, o semplice lentezza " sono rimaste in Russia. In questo caso Danone ...Gli occhi di tutta Europa saranno puntati su queste elezioni , considerate uno snodo cruciale in vista delle europee del prossimo anno e. La campagna elettorale - si legge sul Corriere della ...

F1. Nicholas Latifi, ma non solo: le carriere alternative degli ex piloti - Formula 1 Automoto.it

Ricotta alla riscossa: il più tradizionale e sottovalutato dei latticini italiani sta cercando di scrollarsi di dosso l’immagine di “fratello povero” dei formaggi d’eccellenza per conquistarsi un ...Un passo dopo l'altro. Con la pazienza dell'ascolto, ma anche - soprattutto - con l'emergenza umanitaria a cui rispondere, quella che ogni guerra provoca da sempre. Si sta disegnando in questo modo la ...